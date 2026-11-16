Des escroqueries via WhatsApp touchent plus de 8000 clients Reka

La Caisse suisse de voyage "Reka" a été victime d'une cyberattaque. Des pirates informatiques ...
Des escroqueries via WhatsApp touchent plus de 8000 clients Reka

Plus de 8000 clients de la Reka ont été victimes d'une cyberattaque.

Photo: Keystone/CHRISTIAN BEUTLER Photo: Keystone/CHRISTIAN BEUTLER

La Caisse suisse de voyage "Reka" a été victime d'une cyberattaque. Des pirates informatiques ont accédé le week-end dernier à des données personnelles et à des informations relatives aux voyages de ses clients. La coopérative a porté plainte.

L'attaque a eu lieu dimanche en fin d'après-midi, a indiqué lundi la Caisse suisse de voyage (Reka) à l'agence de presse Keystone-ATS. Elle a été alertée de cet incident par plusieurs clients de Reka-Vacances qui ont reçu des messages frauduleux via WhatsApp.

Ces messages faisaient référence à leurs réservations de vacances, contenaient pour certains des informations personnelles correctes ainsi que des dates de voyage. Les clients étaient invités à vérifier ou à confirmer leur réservation via un lien joint au message.

La caisse ignore comment les pirates, dont l'identité n'est pas encore connue, ont pu accéder à ces données protégées. Environ 8200 clients sont concernés et ont été informés en conséquence, précise-t-elle.

D’autres tentatives de fraude pourraient éventuellement avoir lieu via d’autres canaux, ajoute Reka. Elle recommande à sa clientèle de rester vigilante et de ne communiquer en aucun cas des données personnelles ou des informations de paiement. En collaboration avec des cyber-spécialistes, l’entreprise enquête actuellement sur les circonstances de ces cyberattaques et prend les mesures nécessaires.

/ATS


 

Actualités suivantes

Tesla annonce des investissements supplémentaires en Allemagne

Tesla annonce des investissements supplémentaires en Allemagne

Économie    Actualisé le 16.11.2026 - 16:15

LNM: les cantons veulent réduire l'offre et les bateaux

LNM: les cantons veulent réduire l'offre et les bateaux

Économie    Actualisé le 16.11.2026 - 15:36

Le CHUV présente ses mesures contre les bactéries multirésistantes

Le CHUV présente ses mesures contre les bactéries multirésistantes

Économie    Actualisé le 16.11.2026 - 16:22

L'aéroport de Zurich teste des fauteuils roulants autonomes

L'aéroport de Zurich teste des fauteuils roulants autonomes

Économie    Actualisé le 16.11.2026 - 12:53

Articles les plus lus