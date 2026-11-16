Des escroqueries via WhatsApp touchent plus de 8000 clients Reka

La Caisse suisse de voyage "Reka" a été victime d'une cyberattaque. Des pirates informatiques ont accédé le week-end dernier à des données personnelles et à des informations relatives aux voyages de ses clients. La coopérative a porté plainte.

L'attaque a eu lieu dimanche en fin d'après-midi, a indiqué lundi la Caisse suisse de voyage (Reka) à l'agence de presse Keystone-ATS. Elle a été alertée de cet incident par plusieurs clients de Reka-Vacances qui ont reçu des messages frauduleux via WhatsApp.

Ces messages faisaient référence à leurs réservations de vacances, contenaient pour certains des informations personnelles correctes ainsi que des dates de voyage. Les clients étaient invités à vérifier ou à confirmer leur réservation via un lien joint au message.

La caisse ignore comment les pirates, dont l'identité n'est pas encore connue, ont pu accéder à ces données protégées. Environ 8200 clients sont concernés et ont été informés en conséquence, précise-t-elle.

D’autres tentatives de fraude pourraient éventuellement avoir lieu via d’autres canaux, ajoute Reka. Elle recommande à sa clientèle de rester vigilante et de ne communiquer en aucun cas des données personnelles ou des informations de paiement. En collaboration avec des cyber-spécialistes, l’entreprise enquête actuellement sur les circonstances de ces cyberattaques et prend les mesures nécessaires.

/ATS