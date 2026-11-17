L'Australie revoit ses projets de restrictions sur le nombre de visas vacances-travail accordés aux jeunes étrangers, en échange d'une obligation de travailler plus longtemps en zone rurale, a annoncé mardi le gouvernement.

Sous la pression conjuguée de la montée en puissance du parti d'extrême droite One Nation et de la crise du logement, l'exécutif travailliste du Premier ministre Anthony Albanese s'était engagé en septembre à réduire l'immigration.

Mais ce tour de vis sur les programmes vacances-travail (PVT) a provoqué une levée de boucliers chez les patrons dans les zones rurales. Ils dépendent de ces jeunes voyageurs pour la cueillette des fruits dans les fermes, ainsi que pour faire tourner la restauration et le tourisme local.

En Australie, ce type de visa est initialement accordé pour un an, mais il est possible de le prolonger en effectuant des petits boulots spécifiques en zone rurale.

Le ministre de l'Intérieur, Tony Burke, a déclaré mardi que le plafond envisagé pour les "pvtistes" souhaitant rester en Australie pour une troisième année passerait de 5000 à 25'000 personnes l'année prochaine. Ce nombre représente tout de même une baisse par rapport aux 31'000 visas pour une troisième année accordés en 2025.

Les candidats à un visa pour une deuxième année, plafonné à 45'000 places soit une baisse de 20 % par rapport à l'année dernière, devront travailler quatre mois en zone rurale au lieu de trois.

Ces modifications se traduisent par "plus de travailleurs pour les régions, mais toujours des coupes dans l'immigration nette en provenance de l'étranger", a indiqué M. Burke à des journalistes.

Les jeunes Britanniques constituent le groupe le plus important de demandeurs de PVT en Australie et sont dispensés de devoir s'éloigner des villes pour travailler lors de la deuxième année du programme, en vertu d'un accord de libre-échange entre les deux pays.

Mais des discussions se poursuivent avec le Royaume-Uni concernant l'application, pour la première fois, d'une obligation de travail en zone rurale pour les Britanniques, selon M. Burke.

/ATS