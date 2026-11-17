La canicule, la sécheresse et la chute des prix sur le marché porcin ont pesé lourdement sur l'agriculture suisse en 2026. Selon les estimations, la valeur ajoutée brute a baissé de 11,7%, pour s’établir à 4,5 milliards de francs.

Le revenu net d'entreprise de l'agriculture suisse (revenu sectoriel) reculera de 17,0% en 2026 par rapport à 2025, pour s'établir à 2,8 milliards de francs, a annoncé mardi l'Office fédéral de la statistique (OFS). La valeur totale de la production diminuera de 5,1 %, à 12,0 milliards.

La sécheresse a eu un impact considérable sur la production végétale, dont la valeur a chuté de 9%, pour s’établir à 4 milliards de francs. Alors que les agriculteurs ont récolté leurs céréales tôt et avec de bons résultats, les rendements des fourrages ont chuté de près de 20%. La production de betteraves sucrières a reculé de 33% et celle de pommes de terre d’environ un quart.

En revanche, l’année 2025 s’est avérée favorable. Le revenu des exploitations a augmenté en moyenne de 7,5%, à 87'900 francs, relève le centre de compétence Agroscope.

/ATS