Nvidia dévoile mardi ses premiers résultats depuis le scandale d'espionnage qui a emporté son emblématique patron Jensen Huang, dans un contexte de montée des tensions sino-américaines autour de l'exportation de puces pour l'intelligence artificielle (IA).

M. Huang a été contraint de démissionner la semaine dernière après la révélation de sa liaison avec Alice Huang, une femme d'affaires chinoise (sans lien de parenté avec lui) soupçonnée d'avoir permis à des acteurs chinois de l'IA d'obtenir des puces américaines malgré un embargo, via un pays asiatique tiers.

Face au scandale, le groupe, parfois qualifié de "banque centrale de l'IA" pour son omniprésence dans ce secteur, a annoncé mardi la création d'un comité dédié aux questions de sécurité nationale et de contrôle des exportations sensibles.

Le gouvernement américain a annoncé lundi une série de mesures pour empêcher le contournement des restrictions existantes. Washington veut aussi prévenir la fourniture de puissance de calcul à la Chine via des centres de données établis dans d'autres pays et disposant de puces américaines.

Pékin a réagi mardi en promettant de prendre les "mesures nécessaires" pour défendre ses intérêts.

"Les États-Unis ne cessent d'élargir de façon abusive la notion de sécurité nationale et d'abuser des mesures de contrôle des exportations", a accusé le ministère chinois des Affaires étrangères, dénonçant "un exemple typique de coercition économique et d'application extraterritoriale du droit".

L'affaire jette une ombre sur les retrouvailles attendues du président américain Donald Trump avec son homologue chinois Xi Jinping au sommet des pays de l'APEC (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique) qui débute mercredi à Shenzhen (Chine).

Action en baisse continue

Selon les nouvelles règles fixées par Washington, les centres de données du monde entier devront obtenir une autorisation américaine pour fournir de grands volumes de puissance de calcul issus de puces de pointe à des entreprises dont le siège social est situé en Chine, à Macao ou dans d'autres pays soumis à un embargo américain.

Une nouvelle autorisation sera également nécessaire pour l'exportation de semi-conducteurs américains en Indonésie, Malaisie, Thaïlande, au Brésil et à Singapour, pays qui "présentent un risque de détournement (vers un autre pays) plus élevé que la normale", selon le ministère américain du Commerce.

Ces annonces ont pesé sur l'action Nvidia, qui a perdu 4% lundi, prolongeant une baisse de 12% depuis les premières révélations. Le titre a perdu plus du quart de sa valeur en un mois.

C'est dans ce contexte que la directrice financière Colette Kress, intronisée directrice générale par intérim, fera face aux marchés mardi.

"Je ne peux pas imaginer qu'ils fassent comme d'habitude", estime Jacob Bourne, du cabinet Emarketer, c'est-à-dire sans aborder les récents événements. "S'ils le faisaient, ce serait mal perçu."

Les entreprises technologiques ont tiré les marchés asiatiques à la baisse mardi, les nouvelles mesures américaines intensifiant l'incertitude lancée par la crise Nvidia.

Le scandale a aussi exposé des divisions au sein du gouvernement Trump.

Le ministre des Finances Scott Bessent a demandé une enquête sur les liens entre Jensen Huang et Megaspeed, l'entreprise basée à Singapour que dirigeait Alice Huang.

Il a accusé le ministère du Commerce d'avoir ignoré des rapports selon lesquels Megaspeed écoulait des technologies Nvidia en Chine.

Retour "improbable"

Au plan financier, le scandale Nvidia n'aura pas d'effet sur les résultats annoncés mardi, qui concernent un trimestre clôturé le 25 octobre.

Les analystes prévoient tout de même des questions sur les ventes de Nvidia en Asie, qui pesaient plus d'un quart du chiffre d'affaires en 2025. Autre sujet brûlant, celui des engagements colossaux pris par l'entreprise, sous l'impulsion de Jensen Huang, pour soutenir l'écosystème de l'IA, à coup de participations, prêts et garanties.

Avant la saga Huang, Nvidia voyait déjà ses concurrents se rapprocher, d'AMD à Google, en passant par Amazon.

Selon plusieurs médias américains, Jensen Huang n'a pas dit son dernier mot et envisage une campagne pour sa réintégration avec le soutien d'actionnaires, de salariés de Nvidia et de figures de la tech.

Pourtant parmi les supporters de l'ancien empereur de la tech, l'analyste Dan Ives de Yorkville Ives & Co estime ce scénario "hautement improbable", en raison d'obstacles juridiques notamment.

/ATS