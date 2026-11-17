Le géant chinois du commerce en ligne Temu, déjà sanctionné par l'Union européenne à hauteur de 200 millions d'euros en mai, s'est vu reprocher mardi par Bruxelles plusieurs autres manquements à ses règles, qui pourraient lui valoir une nouvelle amende.

La Commission européenne accuse la plateforme, qui conteste ces conclusions préliminaires, de ne pas lutter suffisamment contre la vente de produits illégaux ou dangereux, du fait de contrôles insuffisants de la conformité des produits proposés à la vente, d'une modération "trop faible" pour repérer les offres problématiques, et de sanctions pas assez dissuasives pour les vendeurs pris en défaut.

Ces griefs, s'ils sont confirmés, constitueraient une nouvelle infraction aux obligations du groupe découlant du règlement européen sur les services numériques (Digital services act, DSA), qui impose aux grandes plateformes en ligne de réduire les risques encourus par les consommateurs.

"Comme le stipule le DSA, les plateformes ont la responsabilité de protéger les utilisateurs contre les risques posés par les contenus et produits illégaux", a rappelé Henna Virkkunen, vice-présidente de la Commission chargée du Numérique, voyant dans cette nouvelle procédure "un pas de plus vers un monde en ligne plus sûr".

Cela pourrait valoir à Temu une nouvelle amende, pouvant atteindre théoriquement jusqu'à 6% de son chiffre d'affaires annuel mondial.

L'entreprise, qui a la possibilité de se défendre et de proposer des mesures pour répondre aux problèmes soulevés, a fait part de son désaccord avec les conclusions préliminaires de la Commission, dans une déclaration à l'AFP.

"Temu investit considérablement dans ses structures de conformité et son expertise humaine, et met en oeuvre un ensemble de mesures de contrôle qui atténuent efficacement les risques liés aux produits illégaux, ce qui se traduit par une incidence faible de produits problématiques", indique la plateforme.

"Nous sommes convaincus que nous parviendrons à un règlement amiable de ce dossier qui répondra pleinement aux préoccupations" de Bruxelles, a ajouté Temu.

Contrôles insuffisants

Ces nouveaux reproches adressés à Temu s'inscrivent dans une enquête sur l'application chinoise de vente en ligne, ouverte en 2024 par l'Union européenne.

En mai, Bruxelles avait déjà condamné Temu à une amende de 200 millions d'euros (environ 180 millions de francs), estimant que la plateforme avait mal évalué les risques auxquels ses clients sont exposés, une autre obligation fondamentale du DSA. L'exécutif européen avait accepté en octobre des engagements de l'entreprise pour mettre fin à cette première infraction.

Temu, qui connaît une progression fulgurante depuis son lancement en Europe en 2023, est la version internationale du mastodonte chinois du e-commerce Pinduoduo, né en 2015. Il propose un choix pléthorique de produits: vêtements, jouets, décoration, outils, objets high-tech, etc.

Dans le détail, la Commission européenne estime notamment que les contrôles de conformité mis en place par Temu sont trop légers, notamment parce que le groupe ne réclamerait des évaluations aux vendeurs que pour "une toute petite partie" des produits, et souvent sans les vérifier ensuite.

En outre, elle estime que la plateforme devrait procéder à plus de contrôles physiques dans les catégories de produits présentant le plus de risques pour les consommateurs, comme les jouets, l'électronique ou les cosmétiques.

Elle lui reproche aussi des équipes de modération sous-dimensionnées au vu du nombre d'offres qu'il faudrait contrôler avant leur mise en ligne, et qui ne prennent pas assez en compte la sûreté des produits.

Enfin, l'exécutif européen juge pas suffisamment dissuasif le système de sanction interne contre les vendeurs qui ont mis en vente des produits dangereux ou interdits : ceux qui gèrent plusieurs boutiques virtuelles ne sont pas entièrement bloqués, et les mesures de suspension n'interviennent qu'après "un grand nombre d'infractions graves", selon ses conclusions.

/ATS