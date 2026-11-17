L'assureur Zurich Insurance a relevé ses perspectives en matière d'économies et de revenus qu'il entend générer grâce à l'acquisition de son homologue britannique Beazley.

Les synergies en fonds propres sont désormais attendues à 1,8 milliard de dollars sur les deux premières années suivant le rachat, contre 1 milliard précédemment anticipés.

Le potentiel de chiffre d'affaires à moyen terme est quant à lui pronostiqué à 1,5 milliard, contre également 1 milliard auparavant, alors que les synergies de coûts ont été confirmées à plus de 150 millions de dollars d'ici 2029, a indiqué l'assureur zurichois mardi dans un communiqué publié en amont de sa journée des investisseurs.

Le retour sur investissement est attendu au-delà de 12% à moyen terme.

L'acquisition de l'assureur londonien avait été annoncée début janvier pour un prix initial de 7,7 milliards de livres, ensuite relevé à 8,0 milliards.

Récemment, la directrice financière Claudia Cordioli avait indiqué que cette fusion avait "créé un leader mondial de l'assurance de spécialité et positionné le groupe pour une croissance mondiale attrayante".

En 2025, Beazley a enregistré des primes d'assurance de 6,1 milliards de dollars, qui viennent s'ajouter aux 9,6 milliards générés par Zurich Insurance dans l'assurance de spécialité. La même année, l'assureur d'outre-Manche a dégagé un bénéfice avant impôts de 1,15 milliard et employait quelque 2600 personnes.

La firme britannique, fondée en 1986, se décrit comme étant un assureur diversifié et spécialisé dans des produits d'assurance à destination notamment de l'aviation, du cyberespace, de la responsabilité civile des dirigeants et les dommages aux biens.

Le groupe suisse a parallèlement confirmé, dans des documents à l'attention des analystes, ses perspectives financières pour la période 2025 à 2027, lors de laquelle il table sur une rentabilité des fonds propres (ROE) de base supérieure à 23%, des afflux de liquidités à plus de 19 milliards de dollars et un ratio de solvabilité (SST) dépassant les 160%. La croissance annuelle du bénéfice par action doit quant à elle dépasser 9%.

/ATS