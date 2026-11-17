Roche va pouvoir lancer sur le marché américain un nouveau traitement oral du cancer du sein hormonodépendant sous le nom de Wilserdly (girédestrant) en association avec évérolimus. Il pourrait rapporter jusqu'à un demi-milliard de francs dès l'an prochain.

Le gendarme américain du médicament, la Food and Drug Administration (FDA), a approuvé le Wilserdly (girédestrant), dont le nom est ainsi dévoilé, en association avec évérolimus à destination des personnes touchées par un cancer du sein positif aux récepteurs des oestrogènes (ER), au statut HER2 négatif (récepteur 2 du facteur de croissance épidermique humain) et présentant une mutation du gène ESR1 localement avancé ou métastatique, selon un communiqué publié dans la nuit de lundi à mardi.

Contacté par l'agence AWP, le groupe dit s'attendre à ce que le lancement contribue aux ventes du laboratoire dès l'année prochaine, "2027 représentant la première année complète de Wilserdly sur le marché." Le consensus estime le chiffre d'affaires dans une fourchette de 500 à 600 millions de dollars (soit 415 à environ 500 millions de francs au cours actuel), "ce qui correspond à nos attentes". A titre de comparaison, le géant pharma a enregistré 61,52 milliards de francs de recettes en 2025, dont 48 milliards dans sa division Pharma.

L'analyste Urban Fritsche de la Banque cantonale de Zurich (ZKB), de son côté, estime que le traitement pourra rapporter au maximum 14 milliards de francs de vente à son pic en 2033, quand le consensus table sur 4,2 milliards.

Roche a indiqué à AWP que la thérapie est commercialisée "au prix catalogue de 22'500 dollars par mois", tout en soulignant que ce montant ne correspondra pas nécessairement à celui que les patients payeront effectivement, selon la prise en charge par leur assurance ou des programmes d'aide publique.

Ce prix se situe au niveau du traitement Inluriyo (imlunestrant) du concurrent américain Eli Lilly, mais est moins cher qu'Etcamah (camizestrant) du britannique AstraZeneca, pointe la Banque royale du Canada (RBC) dans un commentaire.

Traitement oral

Roche assure que l'association Wilserdly et évérolimus a retardé de manière significative la progression de la maladie ou réduit le décès de 62% par rapport au traitement endocrinien standard associé à l'évérolimus.

Dans un document séparé, la Food and Drug Administration souligne que le traitement développé par Genentech, la filiale américaine du bâlois, s'adresse aux personnes dont la maladie a récidivé pendant ou après l'achèvement d'un traitement adjuvant endocrinien ou a progressé sous au moins un traitement endocrinien au stade métastatique.

La FDA précise que la notice de prescription comprend des mises en garde et des précautions concernant notamment la toxicité embryo-foetale.

Selon Levi Garraway, directeur médical de Roche et responsable du développement mondial des produits, cité dans le document du laboratoire, "pour les patientes atteintes d'un cancer du sein avancé présentant une mutation du gène ESR1, le développement d'une résistance à l'hormonothérapie reste un défi majeur, qui nécessite souvent un traitement plus intensif".

D'après lui, "Wilserdly propose un traitement ciblé, entièrement oral, qui retarde considérablement la progression de la maladie et permet aux patientes atteintes d'un cancer du sein avancé de suivre leur traitement depuis leur domicile."

Teresa Graham, la patronne de la division Pharmaceuticals, également citée, a ajouté qu'après des décennies de travail de Roche sur l'oncologie, "cette première autorisation de mise sur le marché pour Wilserdly marque une avancée décisive dans la prise en charge du cancer du sein agressif et résistant aux traitements."

Le poids lourd de la Bourse suisse précise que le cancer du sein a été diagnostiqué chez 2,3 millions de femmes et 670'000 en meurent chaque année dans le monde, s'appuyant sur des chiffres de l'OMS. Le cancer du sein hormonodépendant représente 70% des cas.

Vers 12h15, le bon Roche reculait de 0,3% à 408 francs dans un SMI en retrait de 0,63%.

/ATS