Positionné comme un patron atypique, prompt à souligner les risques de ses propres produits, Dario Amodei va confronter ses méthodes hors normes aux exigences des investisseurs avec l'entrée en Bourse d'Anthropic.

Chaussures de course, chaussettes blanches, tee-shirt, Dario Amodei n'a pas varié de style à l'heure de se présenter face à un auditoire d'investisseurs majeurs, la semaine dernière, au siège de la banque JPMorgan Chase à New York.

Il n'a pas parlé de trésorerie, de marges ou de rentabilité, tous les sujets incontournables à l'heure de se présenter à Wall Street, avec une première cotation attendue jeudi.

Il a plutôt été question de culture d'entreprise, d'éviter d'embaucher des "gens détestables", des risques "extrêmement sérieux" de l'intelligence artificielle (IA) et d'annihiler le cancer.

A quelques heures d'une introduction en Bourse qui pourrait permettre à Anthropic de lever près de 100 milliards de dollars, un record, le dirigeant a parlé de "promettre moins" que ce que les gens attendent quitte à les surprendre.

L'envolée de l'IA et le débat passionné autour de ses risques en ont fait le patron le plus en vue du moment, même s'il reste une énigme.

"C'est l'une des grandes légendes de la tech et des affaires", clame déjà Alex Karp, le fantasque patron de l'entreprise IA Palantir, au sujet de Dario Amodei, dont la fortune pourrait atteindre jusqu'à 16 milliards de dollars à l'issue de l'opération de jeudi.

Âgé de 43 ans, le natif de San Francisco a bâti, en cinq ans seulement, une entreprise qui pourrait être valorisée 1.400 milliards de dollars à l'issue de son entrée en Bourse.

"Il est probablement l'un des patrons les plus visibles, avec Sam Altman, et, côté économie traditionnelle, les Jamie Dimon (JPMorgan Chase) ou Bernard Arnault (LVMH)", avance Stephen Henriques, chercheur à l'université de Yale.

Chevelure rebelle, lunettes rondes, allure débonnaire, Dario Amodei est pourtant à des années-lumière de l'archétype du grand patron, visiblement mû par une autre mécanique que ses pairs.

Il fascine autant qu'il irrite les barons du capital-investissement ou Donald Trump et son entourage, qui peinent à décoder son fonctionnement et s'agacent de ses propos jugés alarmistes sur les dangers de l'IA pour l'humanité.

Ceux-là n'ont toujours pas compris comment, en mars, il avait pu aller à la confrontation avec le gouvernement américain pour empêcher certains usages sécuritaires et militaires de son IA, quitte à risquer de tout perdre.

Certains voient en lui un humaniste, fondamentalement préoccupé par les effets de l'IA sur la société, d'autres un habile tacticien, prêt à jouer sur les peurs collectives de cette technologie pour servir Anthropic.

Idéalisme et marketing

"Il était idéaliste", se souvient Michael Berry, qui fut son directeur de thèse à l'université de Princeton, à la fin des années 2000.

"Il voulait s'attaquer à de grands problèmes", explique-t-il, au sujet de cet étudiant passé de la physique à la biologie pour son doctorat, "pour acquérir des connaissances et des outils (...) qui auraient pu lui permettre de traiter des maladies".

"Le moment déterminant est arrivé lorsqu'il s'est intéressé à la fois à l'IA et à l'altruisme efficace", décrit un témoin sous couvert d'anonymat.

Dario Amodei est considéré comme l'une des figures des mouvements dits de l'altruisme efficace (EA) et du rationalisme, qui visent notamment à réduire et contrôler les risques de l'intelligence artificielle.

Anthropic assure à l'AFP qu'il a pris ses distances avec l'EA, mais des amis et collègues interrogés par le New York Times maintiennent pourtant que cet amateur de jeux vidéo et de natation reste bien guidé par les principes de cette mouvance.

Dario Amodei a démarré sa carrière en entreprise chez le Chinois Baidu, avant de rejoindre Google, puis OpenAI, d'où il s'en ira en raison de désaccords sur la stratégie de l'entreprise, estimant que la sécurité de l'IA est reléguée au second plan.

"Quand vous réalisez l'impact que ce travail va avoir sur le monde, vous ne pouvez pas vous empêcher de dire ce que vous en pensez et d'essayer d'avoir une influence", suggère Gregory Diamos, ingénieur informatique qui a côtoyé Dario Amodei chez Baidu.

Ces derniers mois, l'émission à sketches "Saturday Night Live" a régulièrement mis en scène Dario Amodei en personnage torturé, cachant mal son angoisse de l'IA.

"On voit qu'il y a une lutte en lui, sur la façon dont il voit l'IA, ce qui est encourageant", considère Stephen Henriques. "Est-ce qu'il y a aussi un peu de stratégie marketing mêlée à tout ça ? Peut-être."

/ATS