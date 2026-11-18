Il n'y a "aucune preuve" que les pannes à répétition qui frappent les États-Unis depuis plusieurs jours, de Microsoft au contrôle aérien, aient un lien ou aient été provoquées par de la malveillance, a insisté mercredi le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio.

"Nous n'avons aucun indice, aucune preuve, et aucune raison de croire, de quelque manière que ce soit, que certains de ces incidents soient liés à d'autres" ou aient "à voir avec des acteurs malveillants, avec des pirates informatiques, avec des criminels, avec un autre État, avec un acteur malintentionné de quelque nature que ce soit", a déclaré le secrétaire d'État américain à la presse depuis Manille, aux Philippines.

En moins d'une semaine, toute une série de pannes liées à des outils informatiques ont perturbé la vie quotidienne, aux États-Unis et au-delà.

Il y a d'abord eu une longue panne de la messagerie Outlook et d'autres outils de Microsoft entre jeudi et vendredi. Puis, à peine celle-là achevée, une panne sur l'infrastructure vieillissante du contrôle aérien américain, qui a cloué au sol les avions à travers les États-Unis pendant plusieurs heures, provoquant une pagaille dans les aéroports.

Lundi et mardi, des problèmes informatiques ont touché les clients de la compagnie aérienne United Airlines et de plusieurs banques dont JPMorgan Chase, et ont même touché la NSA, la très discrète agence de renseignement américaine.

Le gouvernement américain "n'a aucune raison de penser que tous ces incidents soient liés les uns aux autres", a insisté Marco Rubio. "L'incident qui a frappé Microsoft n'a rien à voir avec celui qui a touché la FAA (le régulateur aérien), et cela n'a rien à voir avec ce qu'il s'est passé dans le secteur bancaire", a-t-il précisé pour rassurer les Américains, alors que les chaînes de télévision mettent depuis des jours à la Une ces pannes à répétition.

"Nous reconnaissons totalement que c'est perturbant", a encore dit le chef de la diplomatie. "Plus la technologie s'intègre dans notre vie quotidienne, plus les vulnérabilités deviennent réelles", a-t-il ajouté.

"Il fut un temps où des gens entraient physiquement, avec des masques et des armes, pour braquer des banques. Désormais, ils peuvent le faire derrière un écran d'ordinateur, à l'autre bout du monde, et toutes les grandes économies du monde sont confrontées au même défi", mais "ces événements n'ont rien à voir avec cela", a-t-il insisté.

/ATS