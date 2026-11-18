Le président chinois, Xi Jinping, a appelé mercredi à renforcer la coopération sur l'intelligence artificielle et à "éliminer les barrières commerciales", à l'occasion d'un sommet régional Asie-Pacifique en Chine.

"Nous devons bâtir de manière active des partenariats en faveur de l'innovation scientifique et technologique, approfondir la coopération dans l'économie numérique et l'intelligence artificielle et promouvoir une transition verte et bas carbone", a déclaré M. Xi.

Le dirigeant chinois s'exprimait à l'ouverture d'une réunion économique dans le cadre d'un sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique à Shenzhen (sud-est).

La rencontre bilatérale entre les présidents des deux premières économies mondiales, jeudi, s'annonce dominée par leur rivalité sur l'IA et les questions commerciales après l'offensive douanière de Donald Trump.

M. Xi a appelé à "éliminer les barrières commerciales et en termes d'investissements, et bâtir une économie ouverte dans l'Asie-Pacifique".

/ATS