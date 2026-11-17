Le conseil d'administration de Nvidia ne prévoit pas de réintégrer son patron Jensen Huang, a annoncé mardi son président Harvey Jones, après le départ fracassant de cette figure de l'IA, empêtré dans un scandale mêlant adultère et contrebande.

"Le conseil d'administration de Nvidia a accepté à l'unanimité sa démission et n'envisage pas de réinstaller Jensen au poste de directeur général", a déclaré le président du conseil d'administration lors d'un appel avec les investisseurs, alors que Jensen Huang s'est dit prêt à reprendre les commandes du géant des puces.

/ATS