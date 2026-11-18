Oui à l'initiative sur les feux d'artifice, non à celle sur le mariage: à dix jours des votations du 29 novembre, les résultats sont clairs, selon de nouveaux sondages. La hausse de la TVA pour l'AVS est menacée, alors que le suspense règne sur le matériel de guerre.

Concernant le financement de l'AVS via un relèvement de la TVA, 51% des personnes interrogées y sont désormais opposées, selon un sondage SSR publié mercredi, contre 49% il y a un mois. Les soutiens du projet restent stables à 46%.

L'enquête menée par 20 Minutes et Tamedia crédite quant à elle le camp du non de 57% d'intentions de vote (- 3 points de pourcentage par rapport à la mi-octobre). Et celle de l'institut Yougov le donne à 54%.

Le projet est soutenu par la gauche, le Centre et les Vert'libéraux. Il est vivement combattu par les sympathisants du PLR et l'UDC. Le soutien au projet augmente aussi avec l'âge. Selon le sondage 20 Minutes/Tamedia, seuls 30% des plus jeunes se disent prêts à voter oui, contre 49% des plus de 65 ans.

L'argument le plus convaincant est celui selon lequel les lacunes de financement de l’AVS doivent être comblées par des réformes structurelles et non par des taxes et redevances supplémentaires (66%). Deux autres arguments rencontrent l'adhésion de trois Suisses sur cinq: celui selon lequel un financement via la TVA grève plus lourdement, proportionnellement, les ménages à bas revenus, ainsi que la crainte de conséquences négatives sur la consommation, le secteur commercial et les PME.

Limitation des feux d'artifice

La situation est en revanche plus limpide pour l'initiative sur les feux d'artifice. Le texte bénéficie encore d'un large soutien, entre 62 et 63% des personnes interrogées, selon les sondages SSR et Tamedia (- 6 points dans les deux cas), et 59% selon Yougov. Seuls un tiers des sondés (30 à 36% selon les sondages) s'y opposent.

Là encore, les sympathisants du PLR et de l'UDC sont seuls face aux autres partis. Selon la SSR, les arguments les plus convaincants pour l'initiative concernent les nuisances environnementales liées au bruit, aux déchets et aux substances polluantes, ainsi que le stress, la peur et les réactions de fuite dangereuses que les feux d’artifice peuvent provoquer chez les animaux (83% dans les deux cas.). L’argument de la sécurité garde aussi un large soutien (77%).

Peu de chances pour le mariage

La seconde votation de l'année visant à combattre la "pénalisation" du mariage - après celle sur l'imposition individuelle le 8 mars - se trouve dans une mauvaise passe. L'initiative du Centre "pour des impôts équitables pour les couples mariés" voit ses soutiens s'effondrer.

Le taux de refus est passé de 51% à 59% selon le sondage Tamedia. L'enquête de la SSR montre, quant à elle, un renversement de tendance: de 55% de oui il y a un mois, on est désormais passé à 54% de non. Seul le sondage Yougov donne encore une majorité relative au texte du Centre, avec 45% de oui (- 12 points) contre 42% de non (+13 points). Mais un électeur sur huit est encore indécis.

Seuls les sympathisants du Centre et de l'UDC soutiennent l'initiative. Selon le sondage Tamedia, ce résultat s'explique par l'acceptation de l'imposition individuelle le 8 mars.

Matériel de guerre: suspense

Le suspense reste total sur le dernier objet soumis au vote le 29 novembre, la réforme de la loi sur le matériel de guerre: 49% des sondés la soutiennent, contre 46 à 48% de non, selon la SSR et 20 Minutes/Tamedia. Yougov crédite le oui de 42% contre 37% de non, avec un sondé sur cinq encore indécis.

La gauche et les sans-parti sont fermement opposés à cette révision. Le soutien le plus résolu provient du PLR, avec plus de trois quarts de oui. Les sympathisants de l'UDC, du Centre et des Vert'libéraux soutiennent également le projet soumis aux urnes.

L'enquête de la SSR a été menée du 4 au 11 novembre auprès de 13'527 personnes par l'institut gfs.bern. La marge d’erreur est de ±2,8 points de pourcentage. Le sondage 20 Minutes/tamedia a été mené les 11 et 12 novembre par l'institut Leewas auprès de 12'169 personnes. La marge d'erreur est de ±1,6 point.

Quant à celui de Yougov, il a été réalisé entre le 2 et le 16 novembre auprès de 3013 personnes. La marge d'erreur est de ±1,8 point.

/ATS