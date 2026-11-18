Les loyers proposés en Suisse ont augmenté en octobre pour atteindre un nouveau record de l'indice calculé par la plateforme immobilière Homegate. La disparité a été plus grande entre cantons qu'entre villes.

L'indice des loyers Homegate s'est établi en octobre à 134,4 points, soit une hausse de 0,4% par rapport au mois de septembre. Sur un an, les prix proposés pour des logements en location ont progressé de 2,1%, indique un communiqué paru mercredi.

Par cantons, Schaffhouse (+2,5%) et Genève (+2,0%) présentent les plus fortes hausses. Appenzell (-1,2%), Soleure (-0,5%) et Vaud (-0,1%) affichent de leur côté des baisses. En comparaison annuelle, ces trois derniers ont tout de même proposés des loyers plus chers. Au final, seul Schwyz (-1,2%) n'a pas augmenté ses loyers par rapport à octobre 2025.

Par villes, l'évolution est moins disparate. Quatre villes ont augmenté leurs loyers, Genève en tête (+2,5%), et quatre les ont baissé, comme Lugano (-1,3%). Ici encore, les huit villes examinées ont haussé leurs loyers sur un an.

/ATS