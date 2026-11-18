Treize années après son prédécesseur, "GTA VI" a commencé à déferler sur les consoles des joueurs du monde entier, impatients d'essayer le jeu vidéo le plus cher jamais développé et déjà le mieux noté de l'histoire de cette industrie.

Lancé sur PlayStation 5 et Xbox Series jeudi à minuit (heure locale) sur chaque territoire, ce nouvel épisode de la saga Grand Theft Auto, en gestation depuis plus de huit ans, est désormais disponible en Nouvelle-Zélande à la faveur du décalage horaire.

En Europe et aux Etats-Unis, certains fans ont eu recours à des astuces techniques, localisant leur console dans ce pays pour grapiller quelques heures.

Mercredi midi, le jeu affichait une moyenne de 99 sur 100 pour la centaine de critiques de la presse spécialisée recensées sur le site d'avis Metacritic, du jamais vu.

Le média américain Forbes salue "l'univers de jeu vidéo le plus impressionnant" jamais créé, tandis que le site spécialisé IGN France évoque "le plus grand jeu de tous les temps".

Si Rockstar Games, le studio américain derrière GTA, n'a pas communiqué de chiffres de précommandes, celles-ci ont dépassé les 15 millions d'unités, selon le cabinet spécialisé Sensor Tower.

Elles auraient généré plus de 1,5 milliard de dollars (1,3 milliard de francs) avant même sa sortie, pour un budget qui oscillerait entre 1 et 1,5 milliard de dollars d'après les analystes, des montants inédits pour ce secteur.

Pour le cabinet d'analyse britannique Omdia, les ventes de "GTA VI" pourraient atteindre 3,2 milliards de dollars d'ici la fin de l'année.

"Taylor Swift du jeu vidéo"

"Aucun concert, ni aucune sortie cinéma, n'ont jamais généré autant de revenus, ce qui en fait un cas à part dans l'industrie du divertissement", souligne Joost van Dreunen, professeur à la New York University Stern School of Business.

"C'est l'équivalent de Taylor Swift dans le jeu vidéo", poursuit ce spécialiste de l'industrie.

Campagne d'affichage dans les principales capitales du monde, dirigeable dans le ciel de Miami... L'éditeur américain Take-Two Interactive, maison mère de Rockstar, a déployé une importante campagne marketing pour imposer son titre comme un produit culturel de masse dépassant les frontières du jeu vidéo.

"La portée de ce jeu est telle qu'il va temporairement détourner des utilisateurs d'autres services de divertissement", estime James McWhirter, spécialiste de l'industrie chez Omdia.

"Je vais prendre quatre jours de congés" pour l'occasion, témoigne Dmytro Shkambara, joueur ukrainien de 27 ans vivant à Berlin.

Comme lui, de nombreux fans ont déjà réservé leur jeudi pour se plonger dans le jeu : la plateforme RH Remote dit observer une hausse mondiale de 32 % du nombre de congés posés le 19 novembre.

Annoncé comme plus grand, plus beau et plus réaliste que ses prédécesseurs, "GTA VI" suit les aventures d'un couple à la "Bonnie and Clyde" qui tente de survivre dans "Vice City", relecture de Miami.

Depuis ses débuts, la série a séduit les joueurs par ses reconstitutions de villes fictives inspirées de mégalopoles américaines et par la grande liberté d'action offerte dans un monde ouvert très détaillé. Il est possible d'y conduire des voitures, piloter des avions ou faire du parachute.

"GTA VI" promet de pousser le réalisme encore plus loin : l'apparence des personnages se modifie par exemple en fonction de leur régime alimentaire et il faudra répondre aux messages de sa moitié si l'on veut cultiver la relation entre les deux héros.

Avant même sa sortie, le jeu a décroché mardi huit nominations aux Game Awards, cérémonie américaine qui récompensera le 10 décembre les meilleurs jeux vidéo de l'année.

Subversion et polémiques

Pour Rockstar, qui compte en 2026 une douzaine de studios à travers le monde et plus de 4.700 employés, ce développement n'a pas été de tout repos : déjà éprouvé par une série de fuites en 2022 et la diffusion sur internet de vidéos volées du jeu, l'entreprise a repoussé par deux fois sa sortie pour le finaliser, avant de connaître de nouvelles fuites l'été dernier.

La saga GTA s'est également fait une place au sein de la pop culture comme un symbole de subversion, n'hésitant pas à se moquer des travers de la société américaine.

Ces jeux sont régulièrement accusés de glorifier la violence et les comportements illicites. Car, dans GTA, il est possible de renverser des passants, vendre de la drogue et tirer sur la police.

"C'est une série qui est connue pour être toujours dans la démesure quand il s'agit de représenter la violence", "donc je ne m'attends pas à voir de grande controverse", explique Paolo Ruffino, maître de conférences en conservation numérique au King's College de Londres.

Conséquence de cet héritage sulfureux, plusieurs pays ont interdit la saga sur leur territoire. Aucune sortie officielle n'est ainsi pour l'instant prévue en Russie, en Chine, au Liban ou encore au Qatar.

/ATS