Martin Killias a démissionné de la présidence de Patrimoine suisse, fonction qu'il occupait depuis neuf ans. Cette décision inattendue fait suite à une controverse qui couvait depuis longtemps autour du Prix Wakker, que l'association décerne chaque année à une commune.

Martin Killias a fait part de sa démission à l'occasion de la conférence des présidentes et présidents des sections régionales de Patrimoine suisse, a indiqué l’association mercredi. L’attribution du prochain Prix Wakker à une commune pour sa gestion exemplaire du patrimoine bâti figurait à l’ordre du jour.

Répondant à l’agence de presse Keystone-ATS, Martin Killias a déclaré qu’il ne pouvait pas soutenir la distinction prévue. "C'eût été me trahir moi-même", a-t-il ajouté. Selon M. Killias, le conflit autour du Prix Wakker couve depuis plusieurs années, son attribution ayant été souvent fort discutée.

La vice-présidente Muriel Thalmann assurera la présidence par intérim. La planification de la succession est en cours.

/ATS