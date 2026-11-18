Le transfert de la route au rail du trafic de marchandises à travers les Alpes doit continuer à être soutenu. Le Conseil fédéral a transmis mercredi au Parlement un projet visant à prolonger les subventions jusqu'en 2035.

En 2025, la part du rail dans le fret transalpin s'élevait à 68,6%. Le rail a perdu des parts de marché au profit de la route pour la quatrième année de suite.

Afin de soutenir et de stabiliser le fret ferroviaire à travers les Alpes et sur demande du Parlement, le gouvernement a décidé de prolonger jusqu'en 2035 les contributions d’exploitation au transport combiné non accompagné (TCNA). Celles-ci étaient initialement limitées à 2030.

Dans son communiqué, le Conseil fédéral précise vouloir une entrée en vigueur rapide du projet, dès l'an prochain déjà. Entre 2027 et 2030, la Confédération versera au TCNA environ 59 millions de francs par an. Le montant des subventions se réduira cependant progressivement à partir de 2030. Au total, la Confédération versera 486 millions jusqu'en 2035.

/ATS