Le marché mondial du luxe devrait se stabiliser en 2026, voire enregistrer une petite croissance en dépit de l'instabilité géopolitique et macroéconomique, d'après une étude du cabinet de conseil Bain & Company publiée mercredi.

Les dépenses des consommateurs dans ce secteur au niveau mondial devraient atteindre 1500 milliards d'euros en 2026, soit une évolution comprise entre 0 et 2% (à taux de change constants) sur un an selon cette étude, qui fait référence en la matière.Sans retrouver les niveaux de croissance exponentielle qu'a connus le luxe jusqu'en 2022, l'évolution est plutôt favorable après plusieurs années de ralentissement pour les grandes maisons.

Le segment des biens de luxe devrait ainsi connaître un retour à la croissance après deux années de légère contraction, essentiellement grâce aux dépenses des gros clients, avec une progression annuelle estimée de 0 à 4% en 2027. Mais il reste des zones d'ombre. En 2026, le cabinet estime que le nombre de clients pour le segment des biens de luxe devrait encore s'éroder, à 315 millions de personnes, soit 15 millions de moins sur un an. De 2022 à 2025, ce marché avait déjà perdu 70 millions de clients.

Réorientation des dépenses

"Il reste des enjeux, il reste des signaux d'alerte", souligne à l'AFP Joëlle de Montgolfier, vice-présidente du pôle grande distribution et luxe de Bain & Company. "Nous restons sur un marché très polarisé, que ce soit sous un prisme régional ou un prisme de catégories. Il y a toujours une catégorie ou une région qui tire un peu l'ensemble, et d'autres régions ou d'autres catégories qui, elles, patinent et n'arrivent pas à redémarrer", dit-elle.

Les consommateurs réorientent en effet leurs dépenses entre les différentes catégories de luxe, "au profit des loisirs et divertissements haut de gamme. Sur les différents marchés, la joaillerie gagne du terrain, la beauté se renouvelle et, dans la mode, on observe des consommateurs qui oscillent entre les marques ou s'en détournent", explique l'étude.

Et les consommateurs se tournent de plus en plus vers un luxe d'expériences, qui inclut aussi bien l'hôtellerie, les vins, les restaurants que les croisières. Ce segment devrait atteindre 533 milliards d'euros en 2026, soit une croissance de 2 à 4%. En termes de régions, l'Amérique du Nord, grand moteur du luxe, devrait connaître en 2026 une croissance attendue de 4 à 6% (à taux de change constants), portée par la richesse locale.

L'Europe devrait enregistrer une hausse plus modeste, entre 1 et 3%. En Asie-Pacifique, "les gains localisés n'ont pas suffi à compenser le ralentissement de la Chine en dehors du secteur de l'hôtellerie, entraînant une baisse prévue de 2 à 4%", selon le cabinet.

Dans ce pays, longtemps grand moteur du marché, "les marques nationales gagnent en visibilité, portées par la fierté culturelle et l'évolution des préférences des consommateurs".

D'ici à 2035, le marché mondial du luxe devrait atteindre 2200 à 2600 milliards d'euros, porté par le luxe expérientiel, notamment la demande croissante pour le bien-être et la longévité.

/ATS