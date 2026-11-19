La start-up américaine Anthropic a relevé mercredi ses ambitions pour son entrée en Bourse et va lever 68,5 milliards de dollars selon des médias américains, un montant quasi-inédit malgré un contexte de remous pour l'intelligence artificielle (IA) sur les marchés.

Propulsé par une très forte demande, le créateur de l'IA Claude a fixé le prix de ses actions à 83 dollars, au-delà de la fourchette précédemment communiquée, toujours selon la presse.

Il s'apprête ainsi à réaliser la deuxième plus importante levée de l'histoire, derrière SpaceX, pour une première cotation prévue jeudi.

/ATS