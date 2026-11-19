En Suisse, deux tiers des jeunes s'informent régulièrement en utilisant l'intelligence artificielle, selon une étude. C'est trois fois plus qu'en 2024, selon l'étude JAMES de la haute école zurichoise ZHAW.

En deux ans, aucun autre domaine des médias n'a autant transformé le quotidien des jeunes que l'intelligence artificielle (IA), souligne la ZHAW qui a publié jeudi l'étude JAMES 2026 sur mandat de Swisscom. L'IA occupe la troisième place des outils leur permettant de s'informer, derrière les moteurs de recherche et les messageries.

Les jeunes doivent donc aussi apprendre comment les réponses sont générées et pourquoi il est important de les vérifier auprès de sources indépendantes, souligne Gregor Waller, directeur de l'étude. L'utilisation perfectionnée de l'IA trahit en outre un écart social: 44% des foyers aisés disposent d'un abonnement payant contre 23% des ménages modestes.

L'étude a interrogé plus de 1000 jeunes de 12 à 19 ans dans toute la Suisse sur leur consommation de médias.

/ATS