Après la faillite de Credit Suisse, le Conseil fédéral veut renforcer le dispositif sur la stabilité de la place financière suisse. L'extension des compétences de la Finma suscite toutefois de vives résistances.

La révision de la loi sur les banques prévoit notamment de renforcer la responsabilité des dirigeants de banques - y compris certaines qui ne sont pas d'importance systémique -, ainsi qu'une extension des pouvoirs de sanction de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma). Ce dernier point fait l'objet de vives critiques de la part de nombreux acteurs.

Dans sa réponse à la procédure de consultation, l'UDC dénonce les "pouvoirs incontrôlables" accordés à la Finma. Le PLR, le Centre, l'Union des banques cantonales suisses et economiesuisse désapprouvent eux aussi la proposition du Conseil fédéral.

Le PS est le seul parti gouvernemental qui soutient un renforcement de la surveillance des marchés financiers. La procédure de consultation s'est achevée jeudi.

/ATS