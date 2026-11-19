Les exportations de biens et de services suisses ont décollé en octobre, après une performance maussade le mois précédent.

C'est une fois de plus le secteur des produits chimiques et pharmaceutiques qui a tiré les ventes à l'international, alors que la bijouterie et la joaillerie ont reculé.

Les exportations ont bondi de 6,3% sur un mois et en terme nominal (non corrigé de l'inflation) à 24,7 milliards de francs, alors que les importations ont reculé de 2,2% à 21,5 milliards, a détaillé l'Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières (OFDF) jeudi dans un communiqué.

Le commerce extérieur helvétique boucle donc le mois sous revue sur un solde excédentaire de 3,2 milliards, plus que doublé par rapport au mois précédent.

Dans le détail, le secteur des produits chimiques et pharmaceutiques a encore une fois joué son rôle de locomotive des exportations suisses, affichant un bond de 15,6%, après avoi quasiment fait du surplace (+0,1%) le mois précédent.

Alors que le domaine de l'horlogerie a accéléré de 3,3%, celui de la bijouterie et de la joaillerie a fait grise mise, enregistrant un recul de 10,8%, contre une hausse de 14,9% en septembre.

Par destination, les ventes des entreprises suisses vers l'Union européenne ont crû de 5%, avec une hausse de 1,2% vers l'Allemagne et de 1,8% vers la France mais un recul de 2% vers l'Italie.

Les exportations vers l'Amérique du Nord ont une nouvelle fois fortement accéléré, affichant une croissance de 17,5% tirée par les ventes vers les Etats-Unis (+18,2%), malgré les incertitudes liées aux droits de douanes.

L'Asie (-0,8%) a par contre affiché une performance mitigée, les envois vers la Chine progressant de 2,4% et vers Hong Kong de 5,1%, alors que ceux vers le Japon reculant d'autant.

/ATS