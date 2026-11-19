La municipalité de Chamonix mettra en place à partir de l'été 2027 un dispositif de quotas pour l'accès au site du Lac Blanc, "lieu magique et instagrammable" victime de son succès, a déclaré jeudi son maire.

Ce joyau alpin situé à 2350 mètres d'altitude, offrant une vue imprenable sur le massif du Mont-Blanc et facilement accessible à pied et en remontées mécaniques, a vu défiler l'an dernier jusqu'à "2340 personnes par jour en moyenne, avec des pics à 4000 personnes", indique à l'AFP le maire François-Xavier Laffin.

Une telle surfréquentation a "un impact très important" sur l'environnement, les espèces en danger de la zone et sur l'expérience des visiteurs: "Le Lac Blanc est un endroit qu'on ne peut pas continuer à laisser dégrader", souligne-t-il.

Le futur dispositif de quotas s'inspire d'une mesure similaire mise en place dans la calanque de Sugiton à Marseille avec pour philosophie "réserver, c'est préserver", explique l'édile.

Place à réserver

Concrètement, les personnes souhaitant se rendre au Lac Blanc devront réserver leur place à l'avance sur un site internet où elles obtiendront gratuitement un QR code. Le nombre de places sera dans un premier temps limité à 600 par jour en juin et à entre 900 et 1000 par jour de juillet à septembre.

Qualifié d'"expérimental" dans un premier temps et appelé à évoluer, le dispositif a été adopté lundi en conseil municipal. Il sera financé par les collectivités, par le fonds vert de l'État et à terme par un fonds privé ouvert aux résidents et habitués de Chamonix, a précisé l'élu.

D'autres projets de régulation du surtourisme sont également en cours de gestation dans la vallée, rappelle par ailleurs M. Laffin: il s'agira notamment de revoir les "contours" des prochaines éditions de l'Ultra trail du Mont-Blanc (UTMB), événement sportif qui conduit chaque été à la saturation de la ville ou encore de réguler la fréquentation devenue "colossale" du sentier de randonnée faisant le tour du Mont-Blanc.

Des annonces en ce sens seront faites le 15 décembre.

/ATS