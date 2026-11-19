L’avant-projet de la nouvelle ligne ferroviaire directe Neuchâtel–La Chaux-de-Fonds est désormais achevé. Le tracé définitif est désormais connu. Le coût s'élève désormais à 1,4 milliard de francs, en intégrant les travaux de raccordement.

"La ligne ferroviaire directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds franchit une étape importante avec l'achèvement de la phase d'avant-projet", ont indiqué jeudi l'Office fédéral des transports, les CFF et le canton de Neuchâtel.

Le calendrier de réalisation prévoit de tenir compte de la décision de construire les deux tunnels l’un après l’autre et d'affiner le budget. "Une attention particulière a également été portée à l'intégration paysagère et environnementale de la future infrastructure, avec plusieurs adaptations permettant de réduire les emprises du chantier et ses nuisances", peut-on lire dans le communiqué.

Au Val-de-Ruz, la longueur du tronçon à ciel ouvert sera ramenée de 1,4 à environ 1,2 kilomètre, afin de limiter l'emprise de la future ligne sur le territoire.

/ATS