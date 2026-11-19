Le géant chinois de la tech Alibaba a annoncé jeudi une nouvelle hausse de son chiffre d'affaires trimestriel grâce à la croissance continue de son secteur de l'intelligence artificielle (IA).

L'entreprise basée à Hangzhou a investi des dizaines de milliards de dollars dans l'IA, ses actionnaires étant impatients de voir comment elle va monétiser ces énormes investissements.

Le chiffre d'affaires d'Alibaba sur le trimestre clos le 30 septembre s'est élevé à 271,5 milliards de yuans (34,2 milliards de francs au cours du jour), en hausse de 10% par rapport à la même période un an plus tôt, a indiqué la société dans un communiqué de presse.

Cela fait suite à la hausse de 9 % du chiffre d'affaires en glissement annuel face au trimestre précédent. Le bénéfice net attribuable aux actionnaires ordinaires de l'entreprise - une mesure du profit - a atteint 64,5 milliards entre juillet et septembre, en hausse de 207 % sur un an.

Cette forte augmentation est largement due à la progression des revenus issus des investissements, a précisé la société. Au trimestre précédent, d'avril à juin, le bénéfice net avait plongé de 76 % sur un an, à 10,5 milliards.

Le directeur général du groupe Alibaba, Eddie Wu, a attribué ce "trimestre solide" aux revenus générés par les produits liés à l'IA, citant dans le communiqué les récents progrès des puces et des infrastructures soutenant les modèles et agents d'IA.

"La croissance des revenus récurrents d'Alibaba Cloud provenant de clients externes a atteint 67 %, ce qui a accéléré la croissance globale des revenus du cloud tout en améliorant significativement la rentabilité", a déclaré M. Wu.

"Nous continuerons d'apporter des innovations technologiques à notre offre complète IA afin de répondre aux besoins forts et diversifiés en IA dans tous les secteurs", a-t-il-ajouté.

Alibaba avait dévoilé en septembre des projets d'extension de ses centres de données à l'étranger, visant des marchés à travers l'Europe et le Moyen-Orient.

La société a également présenté une nouvelle puce d'IA, la Zhenwu V900, qui offrirait selon elle des performances trois fois supérieures à celles de la précédente, la Zhenwu M890.

/ATS