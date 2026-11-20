Le béhémoth alimentaire industriel Nestlé inaugure vendredi un nouveau centre de recherche appliquée à Orbe, dans le Jura-Nord vaudois.

La soixantaine d'employés initiaux du "Deep Tech Center" s'y emploieront à appliquer diverses technologies, de l'intelligence artificielle aux capteurs en passant par la robotique, à des domaines aussi variés que les machines à café et les bacs à chat connectés.

Une porte-parole de l'entreprise à indiqué sur place à AWP que les effectifs seront amenés à gagner en envergure à moyenne-échéance. Le centre urbigène doit en outre être complété par un pôle technologique à Shenzhen, en Chine.

/ATS