Le procureur général de Californie a ouvert jeudi une enquête sur Nvidia pour savoir si l'entreprise a trompé ses investisseurs concernant le risque de fuite de ses puces d'IA de pointe, dans un volet du scandale ayant emporté son ex-patron Jensen Huang.

Le procureur, l'élu démocrate Rob Bonta, a adressé à l'entreprise de Santa Clara une injonction de lui transmettre des informations, lui demandant notamment si des puces de pointe ou des données confidentielles avaient pu se retrouver en Chine.

"La conduite de Nvidia et de son ancien patron soulèvent des signaux d'alerte très clairs, notamment sur la manière dont l'entreprise a pu tromper les investisseurs", a-t-il déclaré dans un communiqué.

Le procureur ne s'appuie pas sur les règles américaines d'exportation, mais sur le droit boursier californien. "Nvidia est dans une situation compliquée, transnationale, mais le principe fondamental de notre droit des valeurs mobilières est clair : les entreprises ne peuvent pas tromper leurs investisseurs", a insisté Rob Bonta.

Cette injonction ne constitue pas des poursuites judiciaires, mais doit permettre à ses services d'évaluer si les agissements de Nvidia ont enfreint la loi californienne, selon le communiqué.

Jensen Huang a été contraint de démissionner la semaine dernière, rattrapé par trois affaires d'adultère, dont l'une avec une femme d'affaires chinoise, Alice Huang.

Cette dernière est accusée d'avoir acheminé des puces Nvidia en Chine malgré un embargo américain et d'en avoir permis l'usage à distance par des clients chinois, en exploitant une faille de la réglementation américaine. Le renseignement américain la soupçonne également d'espionnage au profit de Pékin.

Les fronts se multiplient pour Nvidia. Le ministère américain de la Justice mène une enquête pénale sur l'ancienne société d'Alice Huang, Megaspeed, qui a fait affaire avec le groupe, et le gendarme boursier américain (SEC) examine de son côté les informations communiquées par Nvidia aux marchés.

Un actionnaire a en outre lancé le 9 novembre une action de groupe devant un tribunal fédéral de San José, accusant Nvidia et Jensen Huang d'avoir trompé les investisseurs en dissimulant la relation extraconjugale avec Alice Huang. Jensen Huang doit par ailleurs être entendu le 1er décembre à huis clos par trois commissions de la Chambre des représentants.

La valorisation boursière de Nvidia a fondu de plus de 1000 milliards de dollars en deux semaines. Le titre a encore cédé 3,3% jeudi à Wall Street, poursuivant sa chute malgré la publication mardi de résultats trimestriels supérieurs aux attentes.

/ATS