Le négociant et transformateur zurichois de cacao Barry Callebaut a inauguré une nouvelle usine en Inde, dans la ville de Baramati. Ce site dévolu aux spécialités de chocolat accroît les capacités de production et la présence du groupe dans le pays.

Située dans le sud-est de l'Inde, l'usine est éloignée d'environ 250 kilomètres de la capitale Mumbai, précise vendredi Barry Callebaut. Elle s'étend sur une surface de 6000 mètres carrés et produit notamment des inclusions utilisées dans les crèmes glacées, la pâtisserie, la confiserie et les desserts. Le groupe dispose déjà d'un site dans la même zone, construit en 2017.

Le montant de l'investissement n'est pas précisé dans le communiqué.

/ATS