A Lausanne, les gymnasiens et gymnasiennes n'ont pas attendu la grande manifestation de vendredi 18h00 pour se rassembler. Ils étaient quelque 500 élèves à défiler dans les rues en début d'après-midi entre le Château et l'esplanade de Montbenon.

A ce stade de la mobilisation des jeunes contre l'austérité et la militarisation dans la capitale vaudoise, ce sont les gymnases qui donnaient le plus de la voix. Rassemblés vers 13h00 sur la place du Château, non loin du gymnase de La Cité, les élèves sont venus de plusieurs établissements lausannois.

Ils ont entamé leur cortège pour se diriger vers Montbenon, point de ralliement de la grande manifestation unitaire de la jeunesse et de la fonction publique dès 18h00, en passant par la place de la Riponne et le pont Chauderon. Au chant, entre autres, de "A bas l'Etat, les flics et les fachos", le défilé s'est déroulé pacifiquement. Les gymnasiens et gymnasiennes "en lutte" étaient au nombre de 500 personnes environ, selon Keystone-ATS.

A Lausanne, les jeunes étaient aussi mobilisés à l'Université (UNIL) et à l'Ecole polytechnique fédérale (EPFL) ainsi que dans des hautes écoles (HESAV, ECAL et HETSL). Des piquets de grève ont été organisés dès 08h00 sur le campus universitaire de la capitale vaudoise. La participation était contrastée à la mi-journée. La "bouffe populaire" prévue vers midi devant les bâtiments de l'Anthropole et de l'Amphimax a attiré peu de monde.

"Perspectives déprimantes"

Il fallait se rendre devant le grand bâtiment de Géopolis pour voir plus de mobilisation, tant à l'intérieur qu'à la soupe populaire à l'extérieur. Entre 200 et 300 étudiants et étudiantes y étaient rassemblés à la mi-journée. "Les perspectives actuelles pour les jeunes sont déprimantes. Nous nous opposons aux investissements massifs pour l'armement et les sous-investissements massifs pour la formation", a confié Guillaume, étudiant Master en histoire internationale. "J'espère que cette mobilisation collective va s'inscrire dans un temps long", ajoute à ses côtés Antonin, doctorant "précaire", selon ses mots, en sociologie.

Après l'assemblée unitaire de 14h00 à Géopolis, les universitaires avaient prévu de partir en direction du campus de l'EPFL pour un regroupement collectif afin de se déplacer ensemble en direction de l'esplanade de Montbenon au centre-ville.

Les syndicats de la fonction publique et parapublique (SSP Vaud et SUD) et le personnel de l'Etat ont décidé de se joindre à cette manifestation. Ils laisseront la place à l'avant du cortège aux jeunes et seront situés derrière un camion sono pour crier leur colère contre l'austérité et les coupes budgétaires dans les services publics. L'idée est de préserver l'autonomie des deux mobilisations.

/ATS