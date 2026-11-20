L'action Anthropic ouvre en forte baisse
Le titre du géant américain de l'intelligence artificielle Anthropic chutait d'environ 9% à ...
RFJ
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Capitalisations: Anthropic bondit, les géants historiques chutent
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