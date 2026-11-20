Le président du régulateur de l'audiovisuel français a alerté vendredi sur le niveau "préoccupant" des agressions et intimidations visant des journalistes, après que plusieurs d'entre eux ont été blessés lors des manifestations qui se poursuivent depuis des semaines.

Sur la radio RTL, le président de l'Arcom Martin Ajdari a exprimé "un soutien sans réserve aux journalistes qui, sur le terrain, sur les plateaux, parfois dans leurs locaux, font l'objet d'agressions, d'intimidations. Et ça atteint un niveau qui est devenu vraiment préoccupant".

"C'est inédit à ce degré de tension", a-t-il ajouté.

Des dizaines de cas de journalistes blessés ont été rapportés depuis le début des manifestations rassemblant des lycéens et étudiants et des revendications contre la vie chère.

Des journalistes, travaillant notamment pour des chaînes d'information en continu, ont été pris à partie par des manifestants, tandis que d'autres ont été victimes de violences des forces de l'ordre.

A Lyon, dans le sud-est de la France, une enquête "pour violences volontaires en réunion et avec visage dissimulé" a par exemple été ouverte après l'agression violente d'une équipe de la chaîne d'information en continu BFMTV le week-end dernier.

Besoin de "gardes du corps"

"Des journalistes doivent, quasiment comme sur une scène de guerre, embaucher des équipes de sécurité pour les protéger, cacher leur nom ou leur image. Et, ça, c'est extrêmement préoccupant", a insisté M. Ajdari.

De son côté, la présidente de la radio publique, Radio France, Sibyle Veil, a indiqué lors d'une rencontre avec la presse vendredi qu'elle était favorable à l'ajout dans le code pénal de "circonstances aggravantes" aux violences lorsqu'elles sont commises sur des journalistes, "tout comme un certain nombre d'acteurs publics". Il s'agit notamment des magistrats, policiers, enseignants ou personnels de santé notamment.

"Il faut protéger les journalistes qui vont sur le terrain parce que ce sont des artisans de la démocratie. Ils prennent des risques pour aller informer, pour faire en sorte que le jour où les citoyens mettent leur bulletin dans l'urne, ils le fassent avec de vraies informations", a-t-elle déclaré.

Aussi victimes des forces de l'ordre

D'après un recensement actualisé lundi par l'association Reporters sans frontières (RSF), 74 journalistes ont été entravés dans leur couverture des manifestations en France. Sur ces 74 cas, 47 sont des violences physiques, dont 31 par les forces de l'ordre.

Plusieurs syndicats et directions de médias, dont celle de l'Agence France-Presse, ont dénoncé des violences des forces de l'ordre à l'encontre de journalistes, comme des coups de matraque, voire un tir de balle de défense LBD, alors que ces derniers étaient identifiables avec un brassard de presse.

Egalement interrogé sur l'interpellation publique de journalistes par des responsables politiques, M. Ajdari a répondu que "le débat est légitime, doit avoir lieu. Les intimidations, non".

/ATS