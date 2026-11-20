Avoisinant les 3500 dollars l'once, l'or évoluait vendredi à son plus bas niveau depuis septembre 2025. Le métal précieux a subi d'importantes pressions à la vente cette semaine.

Vers 16h30, l'or perdait 2,11% à 3548,55 dollars l'once, après avoir chuté à 3514 dollars aux aurores, son plus bas niveau depuis septembre 2025. Le métal jaune s'orientait ainsi vers une forte baisse hebdomadaire de pratiquement 9%, sa pire performance en huit mois. Fin janvier, l'or avait atteint des sommets à près de 5600 dollars l'once.

"Ce récent recul fait suite à des données sur le marché du travail américain plus solides que prévu et à une inflation supérieure aux prévisions, ce qui a renforcé les anticipations de nouvelles hausses des taux directeurs par la Fed", expliquent les économistes d'UBS.

Les experts du numéro un bancaire helvétique estiment cependant que l'inflation devrait se stabiliser aux Etats-Unis en 2027 et que la demande des banques centrales restera constante, ce qui devrait soutenir l'or à long terme. "Nous maintenons notre scénario selon lequel le cours de l'or devrait, à terme, revenir vers les 5000 dollars l'once d'ici la fin de l'année 2027", écrivent-ils.

Pour Ricardo Evangelista, analyste chez ActivTrades, les marchés financiers intègrent désormais pleinement une hausse des taux d'intérêt par la Fed en décembre. "Le dollar évolue près d'un plus haut de 19 mois et les rendements des bons du Trésor américain avoisinent les 5%, ce qui accroît le coût d'opportunité de la détention d'actifs ne générant aucun rendement", observe-t-il.

L'or a également subi des pressions liées aux besoins de liquidités, selon Trading Economics. "La chute des marchés actions mondiaux, déclenchée par l'intelligence artificielle, a incité les investisseurs à liquider leurs avoirs en or pour couvrir leurs pertes sur d'autres marchés", relèvent les analystes de la plateforme.

/ATS