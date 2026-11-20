Plusieurs milliers de personnes, dont une majorité de jeunes, ont défilé vendredi soir dans les rues de Lausanne lors de la grande manifestation unitaire de la jeunesse et de la fonction publique. Les manifestants sont partis de Montbenon pour se rendre au Château.

Parti peu après 18h30 de l'esplanade, le long cortège était assez clairement divisé en deux. Les jeunes, mobilisés depuis le début de la journée dans différents établissements scolaires du canton contre l'austérité et la militarisation, étaient en grande partie devant. Les syndicats de la fonction publique et parapublique (SSP Vaud et SUD) et le personnel de l'Etat se situaient plutôt à l'arrière pour crier leur colère contre l'austérité et les coupes budgétaires dans les services publics.

Les deux groupes étaient séparés au milieu par un camion sono. L'idée était de préserver l'autonomie des deux mobilisations réunies le même jour. Selon un décompte de Keystone-ATS, la manifestation a réuni entre 7000 et 8000 personnes. La police cantonale donnait, elle, une fourchette entre 9000 et 10'000 personnes. Le cortège a traversé le centre-ville via la place St-François et le pont Bessières pour arriver en moins d'une heure sur la place du Château à la Cité.

"On est ici pour notre avenir"

Parmi les nombreux chants scandés: "A bas l'Etat, les flics et les fachos", "Grèves, grèves, grèves et mobilisations, c'est ça, c'est ça, c'est ça la solution", "Unité contre l'austérité" ou encore "Du fric! Du fric! Pour les services publics". La manifestation s'est déroulée pacifiquement, ce qu'a confirmé un porte-parole de la police.

"On est ici pour notre avenir et par solidarité collective. On en a marre des mauvais choix budgétaires du Canton ou de la Confédération, surtout les coupes dans la formation, le social et la santé", a par exemple confié une jeune étudiante du gymnase de Renens. Un autre étudiant critiquait, lui, "tout l'argent qui est mis à chaque fois pour la défense et l'armement".

A Lausanne, les jeunes s'étaient mobilisés durant la journée à l'Université et à l'EPFL, dans des hautes écoles (HESAV, ECAL et HETSL) ainsi que dans plusieurs gymnases. Des piquets de grève avaient été organisés dès 08h00 sur le campus universitaire de la capitale vaudoise. Dans l'après-midi, les gymnasiens n'avaient, eux, pas attendu la grande manifestation du soir pour se rassembler. Ils étaient déjà quelque 500 élèves à défiler dans les rues entre le Château et l'esplanade de Montbenon.

Manifestant contre l'austérité et les coupes budgétaires dans les services publics, les fonctionnaires avaient, eux, aussi leurs revendications: aucune coupe dans le budget 2027 de l'Etat de Vaud; l'utilisation des ressources publiques en matière de fortune, de revenus de celle-ci et autres éléments pour éviter les coupes, économies et mesures de rétablissement de l'équilibre budgétaire, jusqu'en 2030; ou encore l'augmentation des ressources pour garantir un service public qui corresponde aux besoins croissants de la population, ainsi que pour améliorer les conditions de travail du personnel.

/ATS