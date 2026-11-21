Les amateurs de randonnées hivernales, en raquettes ou pas, peuvent désormais consulter des cartes en ligne qui affichent les chemins à leur disposition balisés en rose. En collaboration avec la Confédération, Swiss Rando est à l'origine de cette nouvelle offre.

"Jusqu’à présent, nous avons pu publier les données de chemins de randonnée hivernale d’une longueur totale de 3210 kilomètres et de chemins de randonnée en raquettes d’une longueur totale de 2330 kilomètres", se réjouit, cité dans un communiqué, Thomas Gloor, responsable du domaine informatique et informations sur la randonnée au sein de l’association Suisse Rando.

La publication complète des chemins de randonnée hivernale et en raquettes dans les cantons de Fribourg, Neuchâtel et Vaud doit encore être effectuée, précise-t-il. L’objectif est de pouvoir aussi les mettre à disposition le plus rapidement possible.

Pour l'heure, 688 randonnées hivernales et 424 circuits en raquettes sont répertoriés sur des cartes numériques. Selon les données disponibles, le plus long sentier de randonnée en raquettes se trouve à la Combe de L’A, près de Liddes (VS); il mesure près de 15 kilomètres et nécessite six heures et 30 minutes de marche. Le sentier de randonnée en raquettes le plus haut, le Hohsaas-Trail près de Saas-Grund, se trouve également en Valais, à plus de 3000 mètres d’altitude.

Ces calques distincts pour les chemins de randonnée hivernale et les chemins de randonnée en raquettes à neige, qui peuvent être affichés sur les sites Internet de Suisse Rando et de SuisseMobile, dans l’application SuisseMobile, sur le géoportail de la Confédération et dans l’application swisstopo, répondent à un besoin, confirment des associations cantonales de tourisme pédestre.

Complément touristique

Environ 20% de la population suisse utilise régulièrement des chemins de randonnée hivernale et en raquettes balisés, selon l’enquête menée dans le cadre de l’étude "Sport Suisse 2026". Pour les destinations touristiques aussi, les randonnées hivernales et en raquettes jouent un rôle de plus en plus important en tant que complément attrayant, facile d’accès et comparativement bon marché de l’offre de sports d’hiver existante.

En plus de donner une idée de la situation géographique des chemins balisés en rose, les nouveaux aperçus cartographiques offrent d’autres avantages pratiques aux utilisatrices et utilisateurs. Sachant que les données exactes pouvant être consultées dépendent de la plateforme concernée, le site Internet de Suisse Rando permet par exemple d’afficher la distance, la durée, le dénivelé positif et négatif, le degré de difficulté physique, l’altitude et le degré de difficulté technique, précise Thomas Gloor.

Avec ses prescriptions relatives à la signalisation des chemins de randonnée hivernale et en raquettes, le manuel garantit une orientation fiable en chemin, tout en définissant des exigences en matière de sécurité, de tracé et de respect de la nature des chemins, précise Suisse Rando.

L’un des principaux atouts de ce nouvel aperçu par rapport aux autres plateformes en ligne réside dans son actualité, garantie par la mise à jour régulière de la base de données, assure Suisse Rando. Cette mise à jour a été réglée en collaboration avec les cantons et les associations cantonales de tourisme pédestre, afin de garantir leur qualité à long terme.

Suisse Rando est à l’origine de ce projet complexe. L'association l’a mis en œuvre dès 2020, en collaboration avec ses partenaires de projet swisstopo, la Fondation SuisseMobile et l’OFROU.

/ATS