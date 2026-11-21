Un juge de l'État américain du Missouri a validé vendredi un accord par lequel le géant de l'agrochimie Bayer consent à une indemnisation pouvant atteindre 7,25 milliards de dollars afin de solder les plaintes visant son herbicide à base de glyphosate, le Roundup.

Les contentieux liés au glyphosate, accusé d'être cancérigène, ont coûté à Bayer plus de 10 milliards de dollars depuis 2018, date du rachat de Monsanto, le fabricant du Roundup.

Un tribunal de Saint-Louis, dans le Missouri, a donné en mars son accord préliminaire à cet accord collectif, validé "complètement et définitivement" vendredi par le juge Timothy Boyer.

Cette décision "apporte une indemnisation garantie à des victimes du cancer de Roundup qui attendent justice depuis plus d'une décennie", s'est félicité dans un communiqué Christopher Seeger, un avocat désigné par le tribunal pour représenter les plaignants.

Cette indemnisation "ne comporte aucune reconnaissance de responsabilité ou de faute", avait souligné Bayer en février. A base de glyphosate, le Roundup est accusé de favoriser le développement de lymphomes non hodgkinien (LNH), une forme de cancer.

Mais l'Agence fédérale américaine de protection de l'environnement (EPA) ne considère pas le glyphosate comme cancérogène. Le glyphosate est toutefois classé comme un "cancérogène probable" par le Centre international de recherche sur le cancer de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS).

/ATS