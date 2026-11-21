Le président du Conseil européen a proposé samedi 200 milliards d'euros d'économies et une nouvelle taxe sur le secteur numérique, dans l'espoir de conclure les négociations sur le futur budget de l'UE. Antonio Costa s'est attiré les critiques du camp des "frugaux".

Le responsable a présenté lors d'une conférence de presse un projet de budget révisé pour la période 2028-2034, réduit de 204 milliards d'euros par rapport à la proposition initiale de la Commission, qui s'élevait à 2000 milliards d'euros au total.

Cette version revue à la baisse intègre également une proposition de nouvelle taxe sur les grandes entreprises du secteur numérique, a confirmé M. Costa, qui veut en outre mettre à l'étude la taxation des cryptoactifs.

Il s'agit d'une nouvelle tentative pour trouver un compromis sur le futur budget de l'UE au sein des 27 États membres, jusqu'ici très divisés. Elles seront discutées jeudi et vendredi lors d'un sommet européen à Bruxelles.

"Le compte n'y est pas"

"Je crois que cette proposition peut nous rapprocher d'un accord", a expliqué M. Costa à la presse. Mais cette proposition "est très décevante", a cependant réagit la présidence française, où l'on juge que "le compte n'y est pas, en particulier sur la PAC (Politique agricole commune) et notamment pour garantir les aides au revenu des agriculteurs".

Les partisans d'un bugdet plus économe se sont également montrés insatisfaits. Parmi les pays du Nord de l'Europe surnommés les "frugaux", qui réclament des centaines de milliard d'euros d'économies, la Suède a réagi la première à cette nouvelle épure, faisant savoir que les réductions dans les dépenses n'allaient pas assez loin.

C'est "un pas dans la bonne direction, mais nous sommes toujours loin d'un compromis", a affirmé sa ministre des Affaires européennes Jessica Rosencrantz, sur le réseau social X .

Le mois dernier, l'Irlande, qui exerce la présidence tournante de l'Union européenne, avait proposé d'amputer le futur budget de 140 milliards d'euros, sans réussir à contenter les "frugaux".

Les États "frugaux", Allemagne et Pays-Bas en tête, veulent réduire très fortement le budget pour éviter une hausse "massive" de leur contribution financière à l'UE. M. Costa a voulu leur donner des gages, tout en évitant de tailler trop durement dans les dépenses, afin ne pas affaiblir la capacité d'intervention de l'UE.

Outre la mise à l'étude de la taxation des cryptoactifs, le président du Conseil européen suggère aussi de financer le budget européen via les mises aux enchères de fréquences télécoms, comme l'avait proposé en septembre le président de l'Eurogroupe, Kyriakos Pierrakakis.

/ATS