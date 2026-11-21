Plus d'un millier de personnes ont manifesté samedi à Berne contre les licenciements dans les médias. Elles se sont rassemblées sur la Place fédérale sous le slogan "Moins de journalisme = Moins de démocratie".

Parmi les manifestants se trouvaient de nombreux professionnels des médias, comme l'a observé l'agence de presse Keystone-ATS. Au programme figuraient plusieurs discours prononcés par des journalistes et des représentants des syndicats.

La manifestation était organisée par la "Media Alliance". Selon son site web, ce mouvement regroupe des journalistes, des professionnels des médias, le public attentif aux médias, des représentants du personnel ainsi que des associations professionnelles.

Suite aux licenciements intervenus ces dernières semaines, l'alliance craint pour le rôle des médias en tant que 4e pouvoir en Suisse. Elle souhaite alerter l’opinion publique et mettre un terme au déclin du journalisme. Ces derniers mois, divers groupes de presse ont licencié des dizaines de personnes.

/ATS