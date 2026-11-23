Propulsée par le retour surprise de Jensen Huang à la tête de Nvidia, l'action du géant américain des puces bondissait lundi à Wall Street, son envolée tirant vers le haut l'ensemble du marché après plusieurs séances de fortes turbulences.

Dans les premiers échanges, vers 14H35 GMT, le titre du mastodonte des semi-conducteurs montait de 27,88% à 160,53 dollars.

L'indice Nasdaq - qui rassemble les valeurs technologiques - gagnait 5,39%, l'indice élargi S&P 500 prenait 3,64% et le Dow Jones progressait de 1,88%.

/ATS