Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé lundi la communauté internationale à se doter d'ici un an d'un mécanisme pour limiter les risques posés par l'intelligence artificielle, à l'occasion d'une conférence sur le sujet dans les Caraïbes.

"J'appelle aujourd'hui les États membres à coordonner leurs efforts pour élaborer, d'ici l'année prochaine, un cadre multilatéral de gestion des risques liés à l'IA, inclusif, fondé sur des principes et surveillé de manière indépendante et crédible", a déclaré Antonio Guterres, qui quitte ses fonctions à la fin de l'année.

À l'approche de la fin de son mandat, Antonio Guterres plaide pour une régulation de l'intelligence artificielle et appelle à agir contre l'utilisation des armes létales autonomes, souvent qualifiées de "robots tueurs".

Une régulation internationale de l'IA pourrait s'avérer complexe tant les deux superpuissances du secteur, les États-Unis et la Chine, cherchent à prendre l'avantage dans la course au développement.

Mesures communes

Pour le chef de l'ONU, la première étape pourrait être de convenir de mesures de sécurité communes, d'un système d'évaluation et d'exigences minimales en matière de contrôle indépendant.

En septembre, Dario Amodei, le patron d'Anthropic, Sam Altman d'OpenAI, ainsi qu'Elon Musk, à la tête de SpaceX, ont appelé à un ralentissement du développement de l'intelligence artificielle.

D'autres comme Jensen Huang, fraîchement rétabli à la tête de Nvidia, ou Mark Zuckerberg, de Meta, penchent plutôt pour poursuivre à plein régime le développement de cette technologie.

Les autorités de régulation aux États-Unis ne semblent toutefois pas enclines à intervenir.

En septembre, le président Donald Trump a réuni les patrons du secteur, qui ont adopté un code de bonne conduite sur la base du volontariat.

"Il est clair que les institutions doivent être réformées afin de s'adapter aux réalités du monde actuel", a ajouté Antonio Guterres en réponse à une question de l'AFP. "Cela vaut pour l'ONU, pour l'architecture financière internationale et pour le système commercial international", a-t-il poursuivi.

Le secrétaire général de l'ONU a par ailleurs indiqué qu'il recommanderait à son successeur de veiller à un véritable encadrement de l'intelligence artificielle afin que "l'humanité conserve le contrôle de notre monde".

/ATS