100 m: Del Ponte s'impose avec la manière

Ajla Del Ponte a fait honneur à son rang vendredi à Monaco. La Tessinoise, qui détenait le meilleur chrono parmi les engagées, a remporté le 100 m en 11''16. Avec la manière qui plus est.

'C'était impressionnant. Une démonstration de maîtrise': coach d'Ajla Del Ponte, Laurent Meuwly était un homme heureux à l'issue de cette course. 'Elle est bien sortie des starting-blocks, mais sans être exceptionnelle. Elle a réussi une très longue accélération, et a su faire abstraction de ses adversaires', a-t-il analysé.

'Et elle a fait la différence dans les trente derniers mètres, en gardant beaucoup de rythme sans se désunir contrairement à ses adversaires', a analysé le Fribourgeois, particulièrement fier que sa protégée ait su gérer la pression qui pesait sur ses épaules pour sa première apparition en Ligue de diamant en individuel.

Troisième Suissesse à s'imposer en Ligue de diamant après Nicole Büchler (Stockholm 2017) et Lea Sprunger (Birmingham 2018), Ajla Del Ponte est certes restée à 0''08 de son record personnel établi à Bulle le 11 juillet. Mais elle a enchaîné une quatrième course d'affilée en moins de 11''20, devançant nettement Aleia Hobbs (2e en 11''28) et Gina Lückenkemper (3e en 11''31).

