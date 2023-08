100 m haies: Ditaji Kambundji se hisse en finale

Ditaji Kambundji peut toujours rêver de podium sur 100 m haies aux Mondiaux de Budapest. La Bernoise de 21 ans vivra jeudi soir à 21h22 sa première finale intercontinentale en plein air.

La médaillée de bronze des Européens 2022 de Munich s'est qualifiée au temps, réussissant le 6e chrono des demi-finales en 12''50. Il s'agit de sa deuxième meilleure performance, après les 12''47 réalisés en finale du meeting de Berne le 4 août. Elle a notamment fait mieux que la recordwoman du monde Tobi Amusan (12''56).

L'exploit de la soeur cadette de Mujinga est de taille. La densité au plus haut niveau est énorme dans cette discipline, avec 13 femmes sous les 12''50 cette saison. Mais Ditaji Kambundji a su se sublimer mercredi pour s'inviter à la table des très grandes, comme elle avait su le faire à Berne pour s'emparer du record de Suisse.

Il n'est par ailleurs pas interdit de rêver avant une finale où la Bernoise sera la seule Européenne. Derrière Kendra Harrison (12''24 en séries, 12''33 en demi-finales) et Jasmine Camacho-Quinn (12''41 en demies), les six autres finalistes ont toutes couru entre 12''49 et 12''60 en demi-finales.

Moser brille en finale

Angelica Moser a pour sa part brillé en finale du concours à la perche, signant sa meilleure performance dans l'élite. La Zurichoise a égalé son record personnel en franchissant 4m75 au troisième essai, une barre toutefois insuffisante pour décrocher une médaille. La championne d'Europe indoor 2021 termine à une superbe 5e place.

