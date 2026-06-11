12''75: Ja'Kobe Tharp bat le record du monde du 110 m haies

Un étudiant de 20 ans a battu mercredi le record du monde du 110 m haies. L'Américain Ja’Kobe Tharp a réalisé le temps époustouflant de 12''75 lors des demi-finales du championnat NCAA à Eugene.

'Je suis sans voix, sérieusement', a commenté l'athlète du Tennessee, cité sur le site olympics.com, après avoir battu de 0''05 un record détenu par son compatriote Aries Merritt depuis 2012. Il a également amélioré de 26 centièmes (!) son record personnel (13''01 jusque-là).

Le hurdleur, très confiant, a admis que s'il pensait qu'une performance exceptionnelle était possible, il n'avait évidemment pas prévu de battre le record du monde. 'Je savais que j'avais les jambes pour cela', a-t-il déclaré aux journalistes. 'Mais ce n’était pas prévu avant cette compétition, pas du tout.'

'Je voulais vraiment marquer le coup'

Ja'Kobe Tharp a expliqué être conscient qu’il allait vite pendant sa course. Mais il n'a réalisé à quel point il était rapide qu'après avoir franchi la ligne d’arrivée: 'Les trois dernières haies étaient un peu incertaines. Je me suis dit +waouh, j'arrive assez vite.+ Je pensais peut-être faire 12''97 ou 12''98. Mais quand j'ai vu ça, c'était comme +Ahhhh.+ Je suis sans voix, sérieusement.'

'J’avais l’impression d’aller vite, mais toutes mes courses me semblent rapides, pour être honnête', a encore expliqué le nouveau recordman du monde, dont le chrono doit encore être ratifié par World Athletics. 'Je voulais vraiment marquer le coup. Je me suis vraiment concentré sur l’exécution: survivre et aller de l’avant. Je voulais faire passer un message.'

/ATS