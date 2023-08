200 m: Shericka Jackson supersonique, Noah Lyles fait le doublé

Shericka Jacskon a écrasé la concurrence sur le 200 m des Mondiaux de Budapest. La Jamaïcaine a couru en 21''41, deuxième meilleur chrono de l'histoire.

Elle était la femme à battre et elle a répondu aux attentes avec la manière. Championne du monde en titre, mais battue par Richardson lors du 100 m en Hongrie, Shericka Jackson a montré qu'elle était bien la plus forte. Et de loin. Car la Jamaïcaine a laissé ses adversaires à des années-lumière.

A la Usain Bolt, Jackson a coupé la ligne en 21''41 pour décrocher le deuxième meilleur chrono de l'histoire, à sept centièmes du record du monde controversé de Florence Griffith-Joyner qui date de 1988 à Séoul. Elle a fait mieux que ses 21''45 de Eugene l'an dernier.

Derrière, Gabrielle Thomas a récolté l'argent en 21''81 et Sha'Carri Richardson le bronze en 21''92.

Lyles réussit le doublé

Sur le 200 m masculin, Noah Lyles était lui aussi très attendu. Champion du monde sur 100 m, l'Américain ne pouvait décemment pas laisser filer l'or dans sa discipline de prédilection. Double champion du monde en titre sur le demi-tour de piste, Lyles s'est imposé en 19''52 sans avoir tremblé un seul instant.

Sorti du virage en tête, l'Américain a produit son effort en début de ligne droite. Les Etats-Unis réalisent le doublé grâce au jeune Erriyon Knighton (19''75). Le Botswanais Letsile Tebogo (19''81) se pare de bronze après l'argent du 100 m..

Rojas se fait peur

Le concours du triple saut féminin a valu son pesant d'émotions. Parce que la superfavorite Yulimar Rojas a longtemps connu un jour sans. Mais la triple championne du monde, championne olympique en titre et recordwoman du monde a su se sublimer à son sixième et dernier essai pour enlever son quatrième titre mondial avec un bond à 15m08.

La Vénézuélienne a déjà eu pas mal de chance de pouvoir prendre part aux trois derniers essais, puisqu'avec 14m33 elle n'a pu faire mieux que 8e. Elle était même à égalité avec l'Américaine Keturah Orji, mais a pu avoir droit à ses trois essais supplémentaires grâce à une meilleure deuxième tentative.

Elle devance finalement l'Ukrainienne Maryna Bekh-Romanchuk (15m00) et la Cubaine Leyanis Perez Hernandez (14m96).

A noter enfin le titre au javelot féminin pour la Japonaise Haruka Kitaguchi avec 66m73 devant la Colombienne Ruiz Hurtado et l'Australienne Little.

