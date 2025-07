200 m dos: Mityukov signe le 3e temps des séries

Roman Mityukov a maîtrisé son sujet dans les séries du 200 m dos, sa discipline fétiche, jeudi aux Mondiaux de Singapour. Le médaillé de bronze olympique s'est hissé en demi-finales avec le 3e temps.

Le Genevois (25 ans depuis mercredi) a pris un départ ultra-rapide pour passer en 56''03 à la mi-course, soit 0''33 de mieux qu'en finale des JO de Paris où il avait porté son record de Suisse à 1'54''85. Il a contrôlé les 100 derniers mètres pour terminer sa course en 1'56''15.

'Je me sentais bien. Cela s'est passé comme je le souhaitais', a expliqué à Keystone-ATS Roman Mityukov, qui n'a pas été perturbé le moins du monde après son élimination subie dès les séries du 100 m dos lundi. 'Je néglige quelque peu le 100 m depuis les Mondiaux 2023 à Fukuoka', où il avait conquis le bronze.

Mityukov, qui s'était également paré d'argent lors des Mondiaux 2024 à Doha, Mityukov disputera la deuxième demi-finale jeudi dès 14h37 (heure suisse). 'C'est presque la course la plus importante', a souligné comme de coutume le Genevois, qui sait que tout serait ensuite possible en finale.

Le meilleur temps des séries a été l'oeuvre du Canadien Blake Tierney (1'55''17), devant le Britannique Luke Greenbank (1'55''27). A noter par ailleurs le forfait sur 200 m brasse de la Zurichoise Lisa Mamié, malade.

/ATS