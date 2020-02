Votez pour les sportifs jurassiens 2019

Le vote est ouvert pour les Mérites sportifs jurassiens. Vous avez jusqu’au 23 février pour choisir vos athlètes et équipes préférés. Ils seront récompensés de leurs exploits réalisés l’an dernier le jeudi 5 mars à Delémont. Le canton du Jura, en collaboration avec RFJ, remettra sept prix : sportive de l’année, sportif de l’année, espoir féminin de l’année, espoir masculin de l’année, équipe de l’année, prix du jury et prix du Gouvernement de la République et Canton du Jura. Votez en suivant ce lien. /msc