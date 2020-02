Fanette Humair championne de Suisse du 400m en salle

Fanette Humair monte sur la plus haute marche du podium à St-Gall. L’athlète de la FSG Bassecourt a pris la première place du 400m des championnats de Suisse d’athlétisme en salle. Elle a fait le tour de l’anneau en 53’’88 et a donc devancé la Zürichoise Silke Lemmens de 0’’80 et la Bâloise Giulia Senn de 0’’95. Fanette Humair avait réalisé le deuxième meilleur chrono des qualifications en signant un temps de 55’’18 samedi. Elle a donc mis les bouchées doubles pour aller décrocher ce titre de championne de Suisse dimanche. /lge