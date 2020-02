Quentin Juillard va se (re)plonger dans le gratin du bobsleigh

« Une opportunité en or » : c’est en ces termes que Quentin Juillard a qualifié sa sélection avec l’équipe de Suisse en vue des championnats du monde de bobsleigh. L’Ajoulot a appris mercredi qu’il allait faire partie de l’équipage du Zougois Timo Rohner en vue de ces joutes mondiales. Les compétitions de bob à quatre se dérouleront du 29 février au 1er mars en Allemagne, du côté d’Altenberg. Quentin Juillard postule à une place de pousseur : ils seront trois pour quatre places. « Je serai peut-être remplaçant ou non, ce n’est pas des questions que je me pose », nous a toutefois assuré le Jurassien. Il se réjouit avant tout de regoûter au haut-niveau après sa participation à une manche de Coupe du monde au mois de janvier. /ygo