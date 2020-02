Jérémy Hunt et Odile Spycher domptent la Bruntrutaine

Les régionaux ont montré les crocs samedi soir à Porrentruy. La 3e édition de la Bruntrutaine est revenue à deux coureurs jurassiens. Jérémy Hunt et Odile Spycher se sont tous deux adjugés le grand parcours de 7,5 km. L’Ajoulot a littéralement survolé la course masculine avec un temps de 23’00, soit le nouveau record de l’épreuve. Il a ainsi franchi la ligne avec 2’24’’ d’avance sur le Laufonnais Manuel Hügli et 2’25’’ sur l’athlète de la FSG Alle Sébastien Witschi. Chez les dames, Odile Spycher a réalisé un temps de 28’07’’. Elle a devancé de peu la lauréate de l’année dernière, Morgane Crausaz. La Vadaise a échoué à 13’’ d’Odile Spycher. L’Ajoulote Isaline Bonnemain s’est classée 3e, à 1’02’’ de la tête.





La jeunesse au pouvoir sur le petit parcours

Un autre tracé de 4,5 km était également proposé dans le cadre de l’épreuve. Les coureurs en herbe se sont ainsi montrés les plus rapides sur une telle distance. Chez les hommes, le Tricolore de 19 ans Mathias Quentin s’est imposé en 15’41’’. Il a précédé le bruntrutain Marc Gigon de 46’’ et le Delémontain Paul Steullet de 1’06’’. Côté féminin, victoire de la jeune Vadaise Sofia Chételat en 17’21’’. Lisa Créti de Rossemaison a pris la 2e place à 10’’, alors que l’Alsacienne Yeliz Brand a accroché le 3e rang à 1’46’’.

L’épreuve a rassemblé près de 380 sportifs toutes catégories confondues et enfants compris. Retrouvez les résultats détaillés via ce lien. /ygo