Une 16e place pour l’équipage de Quentin Juillard

Malgré sa non-participation pour cause de maladie, Quentin Juillard gardera un « bon souvenir » des Mondiaux de bobsleigh d’Altenberg. Le Jurassien avait été sélectionné pour représenter la Suisse au sein de l’équipage de bob à quatre de Timo Rohner. En raison d’un virus, il n’a pas pu postuler à une place de titulaire. Accompagné de ses pousseurs Roger Leimgruber, Joel Fearon et Maruan Giumma, le pilote zougois a pris la 16e place de ces joutes mondiales (sur 21 quatuors classés). « Une bonne performance, Timo est très content », nous a confié Quentin Juillard. En Allemagne, l’Ajoulot n’est toutefois pas resté totalement en retrait malgré son rôle de remplaçant. Il a participé à deux entraînements sur trois et a ainsi pu se frotter aux meilleurs. « Les Mondiaux, c’est un autre monde, a-t-il raconté. Il y a six mois, je ne pensais jamais y être. C’était donc une belle expérience de pouvoir me frotter aux meilleurs ».

Un autre équipage helvétique était par ailleurs engagé dans ces Championnats du monde en bob à quatre. Le Schwytzois Michael Vogt et son trio de pousseurs ont pris le 9e rang. /ygo