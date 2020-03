Le Championnat jurassien de gymnastique est annulé

Les gymnastes de la région ne virevolteront pas pour les titres cantonaux. Le Championnat jurassien de gymnastique qui devait se tenir le 15 mars à la Blancherie Delémont est annulé. Le comité de l’Association Cantonale Jurassienne de Gymnastique a communiqué cette décision jeudi en raison de l’épidémie de coronavirus. Près de 1'000 participants étaient attendus. Le comité explique qu’il n’est pas possible de reporter la manifestation à une date ultérieure, car il est difficile de trouver le bon moment à cause des autres engagements des sociétés, des juges et des bénévoles. La rencontre sportive qui se tenait en parallèle au Centre professionnel à Delémont n’aura pas non plus lieu. /comm-emu