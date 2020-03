Steve Guerdat couronné au milieu des hockeyeurs

Le club de natation de Delémont a obtenu le prix du jury de cette édition 2019. Fort de 440 membres, il est le plus grand club du canton et est actif depuis 53 ans. Enfin, le Prix du Gouvernement de la République et Canton du Jura a été remis au comité d’organisation du Franches Equi Trail. Cette course d’orientation à cheval et jeux d’adresse a vécu sa 16e édition en octobre. Elle peut s’appuyer d’année en année sur 180 bénévoles. /msc